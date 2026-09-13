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Газета.ру

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В Новом Уренгое женщина родила третьего ребенка на борту самолета

В Новом Уренгое женщина родила третьего ребенка на борту самолета

У 30-летней жительницы Нового Уренгоя схватки начались в самолете, когда она возвращалась из отпуска домой, сообщает на странице во «ВКонтакте» правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

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