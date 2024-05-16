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Царьград

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В Новосибирске задержали мигранта из Казахстана, обвиняемого в педофилии

В Новосибирске задержали мигранта из Казахстана, обвиняемого в педофилии

Мужчина попытался скрыться от правосудия в России, но был найден и готовится к высылке на родину.Сотрудники правоохранительных органов города Новосибирска задержали мужчину, которого разыскивают в Казахстане по подозрению в педофилии.

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