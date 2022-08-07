Максим Третьяк о возможных драках с вратарями соперников: «Если надо, то буду драться. Не убегать же!»

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк готов к дракам на льду в случае необходимости. В матче клуба с «Авангардом» на турнире Sochi Hockey Open произошла серия драк.
Популярные статьи
- Ячанов о Латвии: «Бесы в них вселились. 90% европейцев не обладают критическим мышлением, СМИ используют людей»
- Авербух об открытии арены в Омске: «Шоу в октябре не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях»
- Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»
Свежие комментарии