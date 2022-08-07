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Максим Третьяк о возможных драках с вратарями соперников: «Если надо, то буду драться. Не убегать же!»

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк готов к дракам на льду в случае необходимости.  В матче клуба с «Авангардом» на турнире Sochi Hockey Open произошла серия драк.

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