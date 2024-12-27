Врач рассказала о неочевидной причине частых простуд

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько в четверг, 26 декабря, рассказала, что причиной частых простуд и осложнений, приводящих к гаймориту, может быть неправильный прикус.
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