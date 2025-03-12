«Задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области»

Российские войска освободили более 86% от территории Курской области, ранее занятой ВСУ. Об этом Владимиру Путину 12 марта доложил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
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