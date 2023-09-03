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Свежее фото Пугачёвой ужаснуло соотечественников

Свежее фото Пугачёвой ужаснуло соотечественников

Если Алла Пугачёва с мужем стараются внимательно относиться к фото, которые выставляют в личном блоге, то на Лайму Вайкуле это правило, похоже, не распространяется.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Зачем, зачем вы ее трогаете? Пусть человек жиает так, как хочет. У нее все хорошо. Разве нам не о чем переживать?
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15 час.
Н
Надежда
Плевать на них всех... Зачем мусолят... Что не о ком больше писать?
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5 час.
КК
Крокодил Крокодилович
Неужели эта старая колоша ещё кому то интересна
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5 час.

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