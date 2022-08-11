Хабиб о бое Ермеков – Одилов: «Они дали свое согласие. Бой пройдет в Казахстане»

Экс-чемпион UFC, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, где и когда может пройти бой за чемпионский титул лиги в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и таджикистанцем Фаридуном Одиловым: «Мне больше интересен бой Ермеков – Одилов, чем Ермеков – Минеев.