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Хабиб о бое Ермеков – Одилов: «Они дали свое согласие. Бой пройдет в Казахстане»

Экс-чемпион UFC, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, где и когда может пройти бой за чемпионский титул лиги в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и таджикистанцем Фаридуном Одиловым: «Мне больше интересен бой Ермеков – Одилов, чем Ермеков – Минеев.

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