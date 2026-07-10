В сфере начисления зарплат, а тем более их выплат, в украинской армии царит тотальный бардак. Об этом в беседе с политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».