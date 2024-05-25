Движение по улице Сеченова в Иркутске частично ограничат с 29 мая

В среду, 29 мая, на улице Сеченова в Иркутске частично ограничат движение транспорта, сообщили в администрации Автомобилисты смогут проехать по Сеченова только со стороны Академической в направлении микрорайона Юбилейного.
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