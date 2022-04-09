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Пискарев призвал проанализировать и ограничить способы заработка Google в России

Пискарев призвал проанализировать и ограничить способы заработка Google в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации проанализирует, как американская компания Google зарабатывает в России, остающиеся способы заработка будут ограничены.

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