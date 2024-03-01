АиФ Кухня
ГлавнаяРецепты в инфогра...Меленькие хитростиДебатыПродукты и напиткиПитание и диетыКухни мираБытовая техника и...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АиФ Кухня

10 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Молодец адмирал!!!Какой рецепт щей ...
  • Валентина Литвяк
    Не раздавать бесплатно продукты, а  снизить цену настолько. что бы они стали  доступными для малоимущих   и не в убыт...Отдайте на пропит...
  • Yvan
    Как можно приготовить картофель со шкварками без сала? Чушь!Деревенская, со ш...

Какие сладости можно есть каждый день без вреда для фигуры?

Какие сладости можно есть каждый день без вреда для фигуры?

Диетолог рассказала, чем могут себя побаловать придерживающиеся диеты. На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:— Каждый, кто хоть раз сидел на диете, знает: наступает такая минута, когда просто жизненно необходимо порадовать себя чем-то вкусненьким, иначе срыв неизбежен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх