Какие сладости можно есть каждый день без вреда для фигуры?

Диетолог рассказала, чем могут себя побаловать придерживающиеся диеты. На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:— Каждый, кто хоть раз сидел на диете, знает: наступает такая минута, когда просто жизненно необходимо порадовать себя чем-то вкусненьким, иначе срыв неизбежен.