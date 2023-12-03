Игрок "Ахмата" Богосавац назвал эмоциями свой конфликт с Промесом

Защитник грозненского "Ахмата" Мирослав Богосавац рассказал о своей стычке с нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что инцидент был улажен сразу же.