Рейс авиакомпании "Алмасрия" из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задерживается на 16 часов

Авиакомпания AlMasria Airlines столкнулась с новыми проблемами, связанными с задержками рейсов. Рейс из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх, который должен был вылететь вчера вечером в 4:50, теперь ожидается только в 20:45.
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