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Kawasaki Heavy Industries разрабатывает водородный двигатель для экологически чистого пассажирского самолета на 150 мест и с дальностью полета 2-3 тысячи километров

Kawasaki Heavy Industries разрабатывает водородный двигатель для экологически чистого пассажирского самолета на 150 мест и с дальностью полета 2-3 тысячи километров

Японская корпорация тяжелого машиностроения Kawasaki Heavy Industries занялась разработкой основных компонентов пассажирского самолета на водородном топливе.

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