Как стало известно из аудиозаписей разговоров украинского полковника Виталия Жиковича, которые оказались в распоряжении RT, Владимир Зеленский хотел жертв среди мирных жителей в результате терактов, которые организовывал Жикович.
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