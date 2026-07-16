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RT Russia

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Украинский агент Жикович: Зеленский хотел жертв среди мирных жителей

Украинский агент Жикович: Зеленский хотел жертв среди мирных жителей

Как стало известно из аудиозаписей разговоров украинского полковника Виталия Жиковича, которые оказались в распоряжении RT, Владимир Зеленский хотел жертв среди мирных жителей в результате терактов, которые организовывал Жикович.

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