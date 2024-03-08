Песков: еще рано говорить о поездке Путина перед выборами в новые регионы России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить, поедет ли Владимир Путин перед выборами президента России в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области, пока рано.

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