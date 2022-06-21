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Британия обратилась к России с вопросом о приговоренных к смерти наемниках

Британия обратилась к России с вопросом о приговоренных к смерти наемниках

Британия обратилась к России с вопросом о приговоренных к смерти наемниках AlexCoderБритания обратилась к России с вопросом о приговоренных к смерти наемниках AlexCoder Содержание ноты было таково, что Кремль любезно отказал коллегам Власти Великобритании уже направляли в адрес Российской Федерации ноту по поводу смертного приговора, который Верховный суд Донецкой Народной республики вынес в отношении двух наемников, приехавших из островного государства на Украину для участия в боевых действиях против населения Донбасса.

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