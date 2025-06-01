Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +24°, дождь• Севастополь: +21°, облачно• Ялта: +20°, дождь• Алушта: +22°, дождь• Евпатория: +23°, дождь• Саки: +23°, облачно• Бахчисарай: +26°, облачно• Джанкой: +27°, дождь• Судак: +20°, дождь• Феодосия: +22°, дождь•.
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