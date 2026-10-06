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Тайлер Хирро пытался стянуть шорты с Энтони Эдвардса

Защитник Тайлер Хирро решил странным образом начать свой дебютный предсезонный матч за « Милуоки ». Почти сразу после стартового спорного игры против «Миннесоты» Хирро попытался стянуть шорты с лидера «Вулвс» Энтони Эдвардса .

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