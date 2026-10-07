Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Экзамен на права ужесточат: камеры, микрофоны и фото с 1 марта 2027 года

Экзамен на права ужесточат: камеры, микрофоны и фото с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года процесс получения водительских прав серьёзно изменится. Теоретический экзамен будут фиксировать камеры и микрофоны, а каждого кандидата обяжут фотографироваться прямо в аудитории.

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