Амбиции и крах роторных Ситроенов

Говорим «роторно-поршневой двигатель» — подразумеваем восхитительно упорных ребят из Mazda. Единственных, что смогли довести технологию до ума, продержать в производстве почти полвека — и даже недавно возродить, несмотря на безжалостные эко-нормы.
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