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Военнослужащим группировки «Центр» вручили государственные и ведомственные награды

Военнослужащим группировки «Центр» вручили государственные и ведомственные награды

В третью годовщину со дня формирования соединения военнослужащим 137‑й отдельной штурмовой бригады «Урал», входящей в состав группировки «Центр», были вручены государственные и ведомственные награды.

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