В ноябре 2026 года бывшим работникам угольной отрасли и гражданской авиации, россиянам, достигшим 80-летнего возраста, а также пенсионерам, которым установили инвалидность I группы, увеличат пенсию.
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