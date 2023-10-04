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КХЛ. СКА в гостях у минского «Динамо», «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА против «Барыса»

КХЛ. СКА в гостях у минского «Динамо», «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА против «Барыса»

Также сегодня ЦСКА примет «Барыс», а в матче лидеров Западной конференции сыграют московское «Динамо» и «Локомотив».

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