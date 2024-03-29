Срок военной службы для призванных этой весной останется прежним

Призывники, которые отправятся в армию этой весной, будут служить, как и прежде, один год. Это подтвердил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
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