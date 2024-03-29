Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    И таких фиктивных миграционных   постановок на учёт по всех России, они сейчас плавно перетекают к нам в Приморье!В Москве в суд пе...
  • Дмитрий Шершов
    А где раньше были? Пока петух не клёнет, мишустин не пошевелитсяПравительство уже...
  • Валерий Бирюков
    Поёт по-прежнему: "...удалось создать условия, когда влияние со стороны ... вузов стало невозможным." Вузы требуют, ч...Кравцов: Минпросв...

Срок военной службы для призванных этой весной останется прежним

Срок военной службы для призванных этой весной останется прежним

Призывники, которые отправятся в армию этой весной, будут служить, как и прежде, один год. Это подтвердил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх