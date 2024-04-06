6 апреля 2024 года отмечается Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы — большого двунадесятого праздника, который отмечается 7 апреля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
6 апреля 2024 года отмечается Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы — большого двунадесятого праздника, который отмечается 7 апреля.