Госсекретарь США прогнозирует вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению

Азербайджан скоро может предпринять вторжение на территорию Армении. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с группой конгрессменов и сенаторов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
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