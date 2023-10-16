В Казахстане вновь звучат призывы "убивать русских"

Комитету национальной безопасности Казахстана и МИД России на заметку. В стране, которую мы по привычке называем дружественной и даём зарабатывать на транзите российского газа, открыто и надеемся пока безнаказанно призывают "убивать русских".
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