Маркус Смарт: «Теперь я впервые после пятого матча смогу немного поспать»

Защитник «Селтикс» Маркус Смарт заявил, что победа в шестом матче серии с «Бакс» (108:95, 3-3) позволит ему немного расслабиться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх