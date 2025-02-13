В Англии составили рейтинг лояльности к автомобильным маркам[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Британское автомобильное издание Autoexpress и агрегатор продаж Carwow выяснили, владельцы каких автомобилей были наиболее привержены своему бренду в 2024 году.