Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Буров
    Сперва показалась странной новость. окраина не знает куда своё зерно девать, а один из лимитрофов почему-то  решил у ... "Литва пошла на ...
  • Giulia Kazakova
    Начни понимать для начала что такое экономия,а потом чушь пиши "Литва пошла на ...
  • Giulia Kazakova
    Вы иногда россияне такую чушь несёте,становитесь деградированные , вы понимаете что нибудь в экономике? Так тухни в т... "Литва пошла на ...

Колонной под конвоем: в русских городах ОМОНовцы доставляют мигрантов в военкомат

Колонной под конвоем: в русских городах ОМОНовцы доставляют мигрантов в военкомат

В Твери на видео попала колонна мигрантов, которую под сопровождением ОМОНа доставили в местный военкомат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Б
Боцман
Зачем насильно тащить в военкомат, во время не встал на учет, лишать гражданства и на выход с вещами, жонами, детьми, к себе в аул.
Ответить
11 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Раньше был стройбат пусть работают бесплатно
Ответить
3 час.
Александр Доливо
А воодушевлённые мигранты стоя на коленях, во дворе военкомата, умоляли военкома отправить их на передовую, Родину защищать. При этом, руководящим (командным) составом  над вновь созданными воинскими подразделениями назначены, конечно же (по их просьбе) депутаты из Единой России. Хочу я посмотреть вторую серию этого идиотского сериала, как Единая Россия в полном составе будет на всей территории страны собирать новоявленных &quot;защитников Отечества&quot;, когда они разбегутся после присяги, приходите посмотреть будет интересно!.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх