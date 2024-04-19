В Твери на видео попала колонна мигрантов, которую под сопровождением ОМОНа доставили в местный военкомат.
Колонной под конвоем: в русских городах ОМОНовцы доставляют мигрантов в военкомат
Комментарии
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Б
Боцман
Зачем насильно тащить в военкомат, во время не встал на учет, лишать гражданства и на выход с вещами, жонами, детьми, к себе в аул.
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11 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Раньше был стройбат пусть работают бесплатно
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3 час.
Александр Доливо
А воодушевлённые мигранты стоя на коленях, во дворе военкомата, умоляли военкома отправить их на передовую, Родину защищать. При этом, руководящим (командным) составом над вновь созданными воинскими подразделениями назначены, конечно же (по их просьбе) депутаты из Единой России. Хочу я посмотреть вторую серию этого идиотского сериала, как Единая Россия в полном составе будет на всей территории страны собирать новоявленных "защитников Отечества", когда они разбегутся после присяги, приходите посмотреть будет интересно!.
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2 час.
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