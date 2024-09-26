Эксперт Эрнст: жители Европы платят высокую цену после подрыва СП

Через два года после подрыва «Северных потоков» страны Европейского союза смогли обеспечить себя газом, однако жители этих государств платят высокую цену, которая может в ближайшее время еще увеличиться из-за прекращения поставок по трубопроводу, который проходит по украинской территории.