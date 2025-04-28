Лавров и Рубио обсудили Украину. Что известно о переговорах

Главные дипломаты России и США устроили телефонные переговоры, обсудив украинский кризис.Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
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