Вознаграждение за сбитый американский истребитель: Минобороны мотивирует армию

По мнению тгк Военный Осведомитель, поскольку о передаче истребителей F-15 Украине официально не сообщалось, предложение, скорее всего, рассчитано на будущее или является дополнительным стимулом для военнослужащих.
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