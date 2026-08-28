Депутат Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 13% к концу 2026 года

К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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