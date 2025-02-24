Двум российским округам предрекли аномальные холода

Два российских округа предупредили о наступлении аномальных холодов. Резкое понижение температуры воздуха ожидает Уральский и Сибирский федеральные округа (ФО), об это рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
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