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В ДНР два человека погибли и шестеро ранены за сутки в результате атак ВСУ

В ДНР два человека погибли и шестеро ранены за сутки в результате атак ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК За минувшие сутки два человека погибли и шестеро получили ранения в ДНР в результате действий украинских боевиков, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 22 июля.

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