В ДНР два человека погибли и шестеро ранены за сутки в результате атак ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК За минувшие сутки два человека погибли и шестеро получили ранения в ДНР в результате действий украинских боевиков, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 22 июля.