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Царьград

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Директор Центра заявил: активы Веревского под угрозой блокировки

Директор Центра заявил: активы Веревского под угрозой блокировки

Группа «Кернел», главный экспортёр зерна с Украины, управляется из Европы. Холдинг, чья штаб-квартира в Люксембурге, сталкивается с угрозой блокировки активов владельца Андрея Веревского из-за долгов $30 млн.

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