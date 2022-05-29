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Китай и Алжир договорись о совместной работе по разведке и добыче нефти

Китай и Алжир договорись о совместной работе по разведке и добыче нефти

Китайская нефтяная компания Sinopec Overseas Oil and Gas Limited (SOOGL) и алжирский нефтяной гигант Sonatrach договорись о совместной разработке месторождения Зарзайтин, расположенного в 1,5 тысячи километров от столицы Алжира, пишет Obzor-gazet.

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