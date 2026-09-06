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Археологи нашли порт эпохи Иисуса на берегу Галилейского моря

Археологи нашли порт эпохи Иисуса на берегу Галилейского моря

Открытие, сделанное благодаря отступившей воде, вновь заставило учёных обратиться к событиям двухтысячелетней давности.

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