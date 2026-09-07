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Объем ФНБ на 1 сентября 2026 года 13,194 трлн рублей

Объем ФНБ на 1 сентября 2026 года 13,194 трлн рублей

За август объем Фонда национального благосостояния вырос на 474,03 млрд рублей, достигнув 13,194 трлн рублей.

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