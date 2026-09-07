Объем ФНБ на 1 сентября 2026 года 13,194 трлн рублей

За август объем Фонда национального благосостояния вырос на 474,03 млрд рублей, достигнув 13,194 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Трамп заявил о со...
- Уиткофф и Кушнер ...
- ВМ Уиткофф и Кушнер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым