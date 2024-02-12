В Кировской области из-за предстоящего похолодания объявлено метеопредупреждение

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области, в период с 12 по 17 февраля местами по региону ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7 и более градусов ниже климатической нормы (норма минус 10, минус 12 градусов).