Вятка Областная
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Вятка Областная

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В Кировской области из-за предстоящего похолодания объявлено метеопредупреждение

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области, в период с 12 по 17 февраля местами по региону ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7 и более градусов ниже климатической нормы (норма минус 10, минус 12 градусов).

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