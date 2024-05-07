Пульмонолог Казеннов сообщил о последствиях игнорирования астмы

7 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. В этот день внимание общественности привлекают к проблеме роста заболеваемости астмой, повышению качества помощи больным астмой и информированию людей об этом заболевании.
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