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Лапорта о трансферах «Барселоны»: «Подпишем минимум 4 игроков – в защиту, полузащиту и атаку»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансферных планах команды. «Мы более-менее определились с целями.

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