Страны Евросоюза к зиме передадут Украине ракеты для Patriot

© Christophe Gateau/DPA/Global Look Press Страны Евросоюза согласовали исключение из правил программы Ukraine Support Loan, которое позволит Украине приобретать критически важные изделия для систем ПВО Patriot.
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