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Газета.ру

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Страны Евросоюза к зиме передадут Украине ракеты для Patriot

Страны Евросоюза к зиме передадут Украине ракеты для Patriot

 © Christophe Gateau/DPA/Global Look Press Страны Евросоюза согласовали исключение из правил программы Ukraine Support Loan, которое позволит Украине приобретать критически важные изделия для систем ПВО Patriot.

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