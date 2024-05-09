Депутат ГД Арефьев: экономика выиграет от возвращения активов богатых россиян

Возвращение активов богатых россиян из-за рубежа положительно повлияет на экономику РФ. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев.
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