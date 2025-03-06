«Душой с вами»: Алла Пугачёва обратилась к бывшим соотечественникам

Примадонна «разрешила» жителям России весну и получила негативную реакцию.Алла Пугачёва обратилась к своим подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), поблагодарив их участие в празднике жёлтых цветов, и официально «разрешила» весну.
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