Название сериала: Дно Оригинальное название: Dip / Страна: Турция Жанр: боевик;детектив;драма;приключения Год: 2018 Всего серий: 8 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip Перевод: ViruseProject Актеры: Илькер Калели;Неслихан Атагюль;Беррак Тюзюнатач;Бюлент Ярар;Дефне Каялар;Гёзде Тюркпенче;Гюн Копер;Феридун Дюзагач;Тугче Алтуг;Лале Мансур Режисеры: Чагатай Тосун;Уйгар Кутлу Продюсеры: Эрол Авджи;Джем Баглар;Engin Sari Рейтинг КиноПоиска: Дно турецкий сериал 2018 смотреть онлайн на русском языке […] Сообщение Дно / Dip турецкий сериал 2018 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.