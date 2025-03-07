В преддверии Международного женского дня в Краснодарском крае полицейские поздравили женщин с весенним праздником

В рамках ежегодной Всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом» сотрудники ОУУПиПДН ОМВД России по Гулькевичскому району и представитель Общественного совета Валерий Олейников выбрали необычный способ поздравления – дарили прохожим девушкам цветы на улицах города.