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Военное обозрение

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«Батарея THAAD ещё в пути»: Пентагон завершил развёртывание дополнительных комплексов ПВО Patriot на Ближнем Востоке

«Батарея THAAD ещё в пути»: Пентагон завершил развёртывание дополнительных комплексов ПВО Patriot на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты завершили развертывание дополнительных комплексов Patriot на Ближнем Востоке, тогда как система противоракетной обороны THAAD все еще не прибыла в регион.

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